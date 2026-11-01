Berlin (dpa/bb) – In der Halloweennacht ist es in Berlin vermehrt zu Polizeieinsätzen gekommen. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. In einem X-Post berichtete die Polizei von mehreren Vorfällen im Stadtgebiet.

Demnach unterbrach die BVG am Abend kurzfristig den Busverkehr auf mehreren Linien, nachdem im Märkischen Viertel vorbeifahrende Busse immer wieder mit Pyrotechnik beworfen wurden. In Neukölln warfen Unbekannte eine Spanplatte auf ein vorbeifahrendes Polizeifahrzeug. Den Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt.





Die Polizei zählte zudem mehrere Vorfälle mit Mülltonnen. So schoben Menschen in der Huttenstraße Müllcontainer und E-Scooter auf die Fahrbahn und setzten diese in Brand. Auch in Charlottenburg brannte ein Müllcontainer. Nahe der Urbanstraße in Kreuzberg explodierte Pyrotechnik in einem Container.

Im Prenzlauer Berg wurde ein Polizeiauto mit einem Farbstift beschmiert. Später wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

Die Polizei hatte angekündigt, in der Halloweennacht mit rund 1.500 zusätzlichen Polizistinnen und Polizisten unterwegs zu sein. Die Einsatzkräfte waren auch wegen der am Samstag stattfindenden Jugendprotesten verstärkt worden.