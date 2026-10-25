Golzow (dpa/bb) – Zwei entlaufene Hängebauchschweine haben am Golzower Baggersee (Landkreis Märkisch-Oderland) für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz gesorgt. Die beiden Tiere liefen am Samstag frei auf einer Nebenstraße herum, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Mehrere Zeugen alarmierten daher die Polizei – auch aus Sorge, die beiden könnten auf die vielbefahrene B1 laufen.

Bei der Suche wurde zunächst der Eigentümer der Tiere ausfindig gemacht. Dieser brachte die Schweine sicher zurück in ihren Stall. «Glücklicherweise kam es während des „Ausbruchs“ zu keinen Vorfällen oder Unfällen», schrieb der Polizeisprecher.



