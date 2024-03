München (dpa) – Von einer Entscheidung im Meisterkampf der Frauen-Bundesliga will Bayern Münchens Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn auch bei einem Sieg in der kommenden Partie beim VfL Wolfsburg nichts wissen. Es wären «Big Points, wir hätten ein super Polster. Ausruhen dürften wir uns darauf aber nicht», sagte die 24 Jahre alte Verteidigerin in einem Interview dem «Kicker» (Donnerstag) und betonte: «Seit ich beim FC Bayern spiele, habe ich dort nie gewonnen.» Und das ist seit 2019, als Gwinn vom SC Freiburg nach München gewechselt war.

Mit den Bayern steht sie in der Bundesliga vor der Titelverteidigung. In der Tabelle beträgt der Vorsprung auf den Dauerrivalen aus Niedersachsen vier Punkte. Etwas anderes als gegen die anderen Ligarivalen seien die Partien gegen Wolfsburg aber nicht, meinte Gwinn. «Weil die Liga so eng ist, dass jedes Spiel ausschlaggebend sein kann, in welche Richtung es geht», erklärte sie. «Deshalb gehe ich in jedes Spiel mit der gleichen Einstellung», sagte Gwinn vor dem Duell an diesem Samstag (17.45 Uhr, ARD/Magentasport).