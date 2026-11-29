Schwedt (dpa/bb) – Nach einem Bahnunfall in Schwedt in der Uckermark ist die Strecke weiterhin gesperrt. «Wann Züge den Abschnitt wieder befahren können, ist abhängig vom genauen Umfang der notwendigen Reparaturarbeiten», teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage mit. Nach aktuellem Stand seien Schienen und Schwellen auf mehreren Hundert Metern beschädigt. Der betroffene Bahnübergang ist hingegen für den Autoverkehr wieder frei.

Elf leere Waggons eines Güterzugs waren in der Nacht zum Samstag entgleist. Sie blockierten zunächst einen Bahnübergang. Nach Angaben der Bahn wurden einige Güterwagen am Samstag von einer Ersatzlokomotive abgeschleppt. Weitere werden mit Hilfe eines Krans und Spezialgeräten in das Gleis gehoben und abtransportiert.





Ersatzverkehr wegen Sperrung

Zur Ursache machte die Bahn noch keine Angaben. Die Ermittlungen dazu liefen, hieß es. Die Bundespolizei sprach am Samstag von einem Unfall des Kesselzugs. Verletzte gab es demnach nicht.

Wann Züge den Abschnitt wieder befahren können, sei abhängig vom genauen Umfang der notwendigen Reparaturarbeiten, hieß es von der Deutschen Bahn. Nach den Angaben fallen alle Züge der Linie RE3 zwischen Pinnow (Uckermark) und Schwedt (Oder) aus. Es gebe einen Ersatzverkehr mit Bussen. Für die Züge der Linie RB61 fahren zwischen Angermünde und Schwedt Busse, wie es hieß.

Die Bahn empfahl Fahrgästen, vor ihrer Abfahrt zu prüfen, welche Verbindungen möglich sind.