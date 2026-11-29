Berlin (dpa/bb) – Eine Gruppe von Unbekannten soll drei Jugendliche im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg mit Schreckschusswaffen bedroht und ausgeraubt haben. Zeugenaussagen zufolge hätten sechs Personen die drei 15-Jährigen zuerst in der Nähe des Mauerparks verfolgt und sie dann in der Eberswalder Straße angesprochen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien zwei Schreckschusswaffen gezogen worden; die mutmaßlichen Räuber hätten ihren Opfern zudem verbal Gewalt angedroht. Die 15-Jährigen gaben den Angaben zufolge bei dem Vorfall am Samstagabend zwei Jacken, eine Basecap und ein wenig Bargeld heraus. Die Täter flüchteten unbekannt.