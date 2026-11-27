Berlin (dpa/bb) – In der Rigaer Straße in Berlin ist es nach Polizeiangaben zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer Gruppe von 40 bis 50 Personen gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war zuvor eine Frau wegen einer Beleidigung «in ihrer Freiheit beschränkt worden». Nach Unmutsbekundungen aus der Personengruppe sei es dann zu der Auseinandersetzung in der Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gekommen. Zudem seien Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen worden. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte der Sprecher zunächst nicht.

Am 15. Dezember ist eine Räumung mehrerer Wohnungen in einem früher besetzten Haus in der Rigaer Straße 94 geplant. Das Haus gilt als eine der letzten Hochburgen der linksextremen Szene. Ob die bevorstehende Räumung mit der Auseinandersetzung zusammenhängt, war zunächst unklar.



