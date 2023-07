Potsdam (dpa/bb) – Wie teuer sind Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke in Brandenburg? Auf diese Fragen will Innenstaatssekretär Markus Grünewald am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) mit dem Grundstücksmarktbericht Antworten geben. Nachdem in den vergangenen Jahren die Immobilienpreise kräftig stiegen und zuletzt in allen Segmenten Höchststände erreichten, erwarten Experten eine Beruhigung des Markts.

Laut dem aktuellen Bericht hat es nach dpa-Informationen im vergangenen Jahr weniger Kaufverträge gegeben als im Jahr zuvor. Die Preise für Wohnbauland stiegen zwar weiter, aber nicht so stark wie in den Vorjahren.

Im Jahr 2021 hat der durchschnittliche Preis für ein frei stehendes Einfamilienhaus in Brandenburg mit 361 000 Euro einen Höchststand erreicht. Der Durchschnittspreis für eine Eigentumswohnung lag mit 405 000 Euro noch darüber. Höchstpreise werden regelmäßig bei Immobilien im Speckgürtel Berlins wie etwa in der Gemeinde Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) erreicht.