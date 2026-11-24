Berlin (dpa) – Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner sieht im Ausschluss der umstrittenen Linke-Abgeordneten Vanessa Emde aus der Linke-Fraktion eine Voraussetzung für Rot-Grün-Rot in Berlin. «Wenn das scheitert, kann ich allen nur abraten, in eine Regierung mit einer politischen Führung zu gehen, die in der eigenen Fraktion keine Macht hat», sagte Brantner der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Die Berliner Linke-Fraktion entscheidet bei ihrer Sitzung am Nachmittag über einen Antrag des Fraktionsvorstands, Emde auszuschließen. Die Fraktionsspitze hält ihr vor, die Grundlagen für die gemeinsame Arbeit der Fraktion nicht zu akzeptieren und das Vertrauen in die Verlässlichkeit gemeinsamer Vereinbarungen zerstört zu haben.





So hatte sie zunächst eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus unterschrieben, sich aber kurz darauf öffentlich davon distanziert. Am Rand des Linke-Landesparteitags Ende Oktober demonstrierte sie gegen den Kurs ihrer eigenen Parteiführung. Kritiker werfen Emde unter anderem vor, einseitig propalästinensische Positionen zu beziehen und das Existenzrecht Israels nicht zu akzeptieren.

Brantner sieht Kenia-Koalition skeptisch

Auf die Frage, ob eine Koalition mit einer Linken möglich sei, in der Polizei und Verfassungsschutz teilweise verachtet würden, sagte Brantner: «Im Sondierungspapier steht ganz klar das Gegenteil. Der Verfassungsschutz bleibt, und die Polizei wird gestärkt. Alles andere wäre inakzeptabel.»

Die Grünen-Politikerin sieht dabei nicht zuletzt die Linke-Fraktionschefin Elif Eralp in der Pflicht, die in Berlin Regierende Bürgermeisterin an der Spitze einer Koalition mit Grünen und SPD werden möchte. «Jetzt kommt es darauf an, dass die Linke und Elif Eralp umsetzen, was versprochen ist», betonte sie.

Rechnerisch ist im Berliner Landesparlament auch eine Mehrheit aus CDU, Grünen und SPD möglich. Für die sogenannte Kenia-Koalition setzt sich Brantner allerdings nicht ein. «CDU und SPD haben Berlin schlecht regiert», sagte die Grünen-Vorsitzende zur Begründung. «Sie haben nichts in Berlin verbessert und wurden deshalb abgewählt. Die Stadt will eine Veränderung.»