Berlin (dpa/bb) – Berlins Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf hält im Kampf gegen Schießereien mehr Rechte für die Polizei für nötig. «Wir haben im Augenblick in Berlin ein großes Problem mit Schießereien», sagte Graf dem RBB-Inforadio. «Hier brauchen wir zum Beispiel eine strafrechtliche Verschärfung, damit die Polizei dann auch die Personen, die sie erwischt mit einer illegalen Waffe, deutlich besser kontrollieren kann.» Damit sollten Telefonüberwachungen möglich sein. Kontrollen ohne Anlass lehnt er ab.

Am Sonntag wird in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Seit vergangenem Jahr stellt die Polizei in Berlin und ganz Deutschland verstärkt Schießereien von Banden der organisierten Kriminalität fest. Auch andere Parteien fordern Konsequenzen. So will die CDU den unerlaubten Umgang mit halbautomatischen Kurzwaffen deutlich schärfer ahnden.



