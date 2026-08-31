Berlin (dpa/bb) – Der Grünen-Kandidat für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Daniel Eliasson, ist nach eigenen Angaben Ziel eines antisemitischen Angriffs geworden. Ein Mann habe ihn an seinem Wahlkampfstand in Steglitz zunächst angepöbelt und dann auf die Juden geschimpft. Eliasson sagte nach eigenen Angaben, er sei selbst jüdisch – und der Mann solle aufhören. Dann habe der Angreifer versucht, ihn mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, berichtete Eliasson auf Instagram. Nur um Millimeter habe ihn die Attacke verfehlt.

Es sei eine sehr bedrohliche Situation gewesen. Der Mann habe ihm sogar seinen Ausweis in die Kamera gehalten und gesagt, Eliasson solle ihn doch anzeigen. «Antisemitismus geht uns alle an», schrieb der Grünen-Politiker. «Schweigt nicht. Stellt Euch gegen jeden Antisemitismus.» Unter dem Post wurden zahlreiche Solidaritätsbekundungen hinterlassen.





Ob er Anzeige erstatten wird, ließ der Grünen-Kandidat in dem Video offen. Das Lagezentrum der Berliner Polizei verwies auf Anfrage zu möglichen Ermittlungen auf die Polizei-Pressestelle, die am Dienstagmorgen wieder besetzt sei.