Berlin (dpa) – Grünen-Fraktionsvorsitzende Bettina Jarasch bewertet die jüngsten Gespräche mit Linken und SPD ausgesprochen positiv. «Wir haben die klare Verabredung, dass unsere Vereinbarung, die wir zum Thema Antisemitismus schon getroffen haben, gilt und dass alle drei künftigen Partner:innen 100 Prozent dahinterstehen», sagte sie in der Spätausgabe der RBB-«Abendschau».

Die Unterbrechung der Sondierungsgespräche am Dienstag wertet Jarasch als heilsame Erfahrung: «Es war ein Knall, Stand heute Abend, würde ich sagen, ein Knall, der uns vielleicht allen auch gutgetan hat», erklärte sie.





Grundlage für weitere Gespräche ist da

«Denn wir haben gemerkt, wir müssen in solchen wesentlichen Fragen sehr, sehr klare Verabredungen haben, wo dann auch wirklich alle drei Seiten wissen, was jeweils passiert», so die Grünen-Politikerin.

«Die Linken haben uns versichert, dass diese Vereinbarung gilt und dass sie auch für uns alle drei Teil des Koalitionsvertrags werden wird. Und damit haben wir eine Grundlage für Berlin, ohne die wir nicht weitermachen hätten wollen.»

Die Unterbrechung der Gespräche habe allen deutlich gemacht: «Wir reden klar miteinander, wir brauchen Vertrauen», sagte Jarasch. «Die Gespräche heute Abend haben aber dazu beigetragen, dass ich glaube, das werden wir miteinander hinbekommen, das Vertrauen können wir aufbauen. Und wir haben wirklich große Lust und auch einen großen Drang, darüber jetzt endlich weiterzusprechen.»