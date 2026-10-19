Berlin (dpa) – Der Berliner Grünen-Fraktionschef Werner Graf sieht in dem Sondierungspapier seiner Partei mit Linken und SPD eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen. «Wir haben wirklich viele grüne Erfolge in das Sondierungspapier hinbekommen», sagte er auf einem kleinen Parteitag, auf dem die Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden wollen.

So seien schon im Sondierungspapier unter anderem mehr Radwege festgeschrieben, mehr Qualität im öffentlichen Nahverkehr, kein Weiterbau der Autobahn A100. In den Stadtteilen werde es mehr Verkehrsberuhigung geben, sogenannte Kiezblocks. «In der Verkehrspolitik wird eine neue Zeit anbrechen», so Graf.





Das Tempelhofer Feld werde nicht bebaut, aber an anderer Stelle seien 100.000 neue preiswerte Wohnungen geplant. Ziel sei auch eine bezahlbare Stadt für alle: «Wir werden mit grüner Politik die Rechnungen der Menschen bezahlbar machen.»