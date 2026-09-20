Berlin (dpa) – Die Grünen werden voraussichtlich ihre Berliner Hochburg Friedrichshain-Kreuzberg an die Linke verlieren. Nach Auszählung von 92 Prozent der Gebiete lag die Linke in dem Bezirk bei den Zweitstimmen mit 44 Prozent deutlich vor den Grünen mit 20,8 Prozent, wie der Wahlleiter mitteilte. Bei der Wahl 2023 waren die Grünen mit 33,5 Prozent noch klar vor der Linken mit 21,1 Prozent gewesen.

Die Grünen werden in Friedrichshain-Kreuzberg wahrscheinlich auch kein Direktmandat gewinnen – die Linke lag in allen fünf Wahlkreisen vorn. Vor drei Jahren errangen die Grünen noch fünf der damals sechs Wahlkreise.





Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp holte am Sonntag im Wahlkreis 1 mit großem Vorsprung das Direktmandat und gewann gegen die Grünen-Kandidatin Kübra Beydaș. Im zweiten Wahlkreis lag die Grünen-Kandidatin Katrin Schmidberger hinter dem Linke-Bewerber Michael Efler.