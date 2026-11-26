Berlin (dpa/bb) – Ein 70-Jähriger soll seinem Enkel beim Dealen mit Kokain zur Hand gegangen sein. Die Berliner Staatsanwaltschaft klagte den Senior nun wegen der Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an, wie die Behörde mitteilte. Der Angeschuldigte schweigt demnach zu den Vorwürfen.

Der Enkel wurde im Oktober 2022 wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten rechtskräftig verurteilt.





Den Angaben zufolge soll sein Enkel Kokain mit einem sogenannten Koks-Taxi ausgeliefert haben. Der Angeschuldigte soll für die Aufbewahrung der Drogen seine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, in der beide gewohnt haben sollen. Von September 2021 bis Februar 2022 soll der Enkel wiederholt Kokain verkauft haben.

Für die Bereitstellung der Wohnung soll der Angeschuldigte monatlich etwa 500 Euro in bar sowie Kokain zum Eigenverbrauch erhalten haben.