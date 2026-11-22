Berlin (dpa/bb) – Der größte Teil der Berliner Weihnachtsmärkte startet an diesem Montag in die Adventszeit. Ab dem Vormittag oder Mittag öffnen die meisten Märkte. Darunter sind die großen und beliebten Klassiker vor dem Schloss Charlottenburg, am Potsdamer Platz, vor dem Roten Rathaus, auf dem Alexanderplatz, in der Spandauer Altstadt und auf dem Gendarmenmarkt. Zahlreiche kleinere Märkte öffnen ebenfalls. Insgesamt werden es mehr als 100 in Berlin sein.

Bereits seit zehn Tagen hat der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche geöffnet. Allerdings gibt es erst an diesem Montag den traditionellen Gottesdienst der Schausteller. Der Wintermarkt am Humboldt Forum startet ebenfalls früher, in diesem Jahr bereits am 18. November. Auch der historische Markt auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain ist schon geöffnet.





Einige Weihnachtsmärkte haben nur an bestimmten Tagen geöffnet. Auf dem Richardplatz in Neukölln findet der beliebte Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt wie jedes Jahr nur am zweiten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag statt. Im großen Park Britzer Garten im Süden Neuköllns soll es an allen Wochenenden im Advent erstmals ein «Winter Wonderland» geben.