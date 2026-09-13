Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Beim Sonntagsspaziergang in Berlin und Brandenburg lohnt es sich, einen Regenschirm einzupacken. Denn es soll gelegentlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dabei stehen dichte Wolken am Himmel. Es wird den Meteorologen zufolge nur mäßig warm mit maximal 19 bis 21 Grad.

In der Nacht zum Montag gibt es zunächst Schauer, die Richtung Südosten ziehen. Gebietsweise lockert es auf. Die Temperaturen sinken auf 14 bis 9 Grad. Am Montag bleibt es bewölkt – aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad.





Nach einer bewölkten Nacht mit Tiefstwerten von 12 bis 7 Grad wird das Wetter am Dienstag heiter bis wolkig. Im Nordwesten ziehen im Verlauf dichte Wolken auf. Es wird wärmer als an den Vortagen: Die Temperaturen erreichen 23 bis 26 Grad.