Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach dem freundlichen Start in die Woche zeigt sich der Himmel in Berlin und Brandenburg heute meist grau. Besonders im Nordosten fallen einzelne Schauer, am Abend lockert es im Süden Brandenburgs auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach um die 11 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen von Südwesten her dichte Wolken auf, gebietsweise fällt leichter Regen. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 5 Grad. Am Mittwoch bleibt es wolkenreich. Von Westen breitet sich rasch Regen nach Osten aus, der gebietsweise länger anhält. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 15 Grad.





Auch in der Nacht zum Donnerstag regnet es zeitweise bei starker Bewölkung und Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad. Am Donnerstag setzen sich zunächst rasch Auflockerungen durch, danach scheint viel die Sonne. Ab dem späten Nachmittag ziehen dann wieder Wolken auf und es regnet etwas. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 15 Grad.