Berlin (dpa) – Der Bund hat Gelder zur Unterstützung der deutschen Bemühungen um einen möglichen Grand Départ der Tour de France 2029 im Osten der Republik beschlossen. Wie der Bundestag bekanntgab, wurden im Haushaltsausschuss fünf Millionen Euro für das Projekt im kommenden Jahr bewilligt.

Das Geld ist im Etat des Sports-Staatsministers Ronald Rauhe vorgesehen. Es handele sich aber um eine mehrjährige Förderung. Darüber hinaus kommen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von sieben Millionen Euro hinzu für die kommenden Haushaltsjahre. Zuletzt hieß es, dass ein möglicher Start Kosten von insgesamt bis zu 25 Millionen Euro verursachen könnte.





Der Verein «Grand Départ Allemagne» sprach von einem «wichtigen Schritt». «Die Mitglieder des Haushaltsausschusses haben damit alles

dafür getan, dass die nächsten Schritte folgen können», hieß es in der Mitteilung des Vereins. Für die weiteren Gespräche mit dem Tour-Ausrichter Amaury Sport Organisation (ASO) brauche die Bewerbung verbindliche Finanzierungszusagen der Länder sowie Garantien für Sicherheit und Polizeieinsätze.

Entscheidung Anfang 2027

Die historische Dimension von dann 40 Jahren nach der friedlichen Revolution und dem Fall der Berliner Mauer soll den Franzosen um Tour-Veranstalter ASO den Start in Deutschland schmackhaft machen. Die ASO entscheidet voraussichtlich Anfang 2027 über die Vergabe. Als Konkurrenten sind Prag und Slowenien im Gespräch.

Zuletzt hatten die deutschen Bemühungen von «Grand Départ Allemagne», der an den deutschen Radsportverband German Cycling angebunden ist, an Fahrt aufgenommen. Bei einem Termin Ende Juli in Berlin traf sich Tour-de-France-Direktor Christian Prudhomme mit den beteiligten Ministerpräsidenten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie dem Regierenden Bürgermeister Berlins und es kam zur offiziellen Übergabe der Bewerbung.

Beim sogenannten Grand Départ, dem Start der Tour, sind der Auftakt in Berlin sowie drei Etappen durch Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen im Gespräch. Den letzten von bislang vier Tour-de-France-Auftakten in Deutschland gab es 2017 in Düsseldorf.