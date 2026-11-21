Berlin (dpa/bb) – Fünf Wochen vor Heiligabend werden in Berlin wieder erste Straftäter dank der sogenannten Weihnachtsamnestie vorzeitig aus der Haft entlassen. Nach derzeitigem Stand profitieren in diesem Jahr insgesamt 57 Gefangene von der Regelung, wie die Senatsjustizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Das sind laut Justizverwaltung weniger als in der Vergangenheit. Nach den endgültigen Zahlen kamen im Jahr 2025 aufgrund des Gnadenerweises – wie die sogenannte Weihnachtsamnestie korrekt heißt – 66 Gefangene vorzeitig frei. Im Jahr 2024 waren es 100 Menschen, im Jahr davor etwa genauso viele.





In den Jahren davor waren die Zahlen höher: So durften in den Jahren 2019 und 2022 nach früheren Justizangaben jeweils 170 Insassen die Gefängnisse vorzeitig verlassen.

Einen Grund für die Entwicklung nannte die von der CDU-Senatorin Felor Badenberg geführte Justizverwaltung nicht. Zugleich verwies die Behörde darauf, dass es sich um vorläufige Zahlen handele. Die endgültige Bilanz zum Gnadenerweis liegt erst später vor, wie es von der Justizverwaltung hieß.

Das gilt demnach auch für Angaben zu den Straftaten, weswegen derer die Häftlinge jeweils eine Strafe verbüßten. Aus vergangenen Jahren lasse sich aber sagen, dass die Menschen wegen ganz unterschiedlicher Delikte verurteilt wurden, so die Justizverwaltung.

Strenge Voraussetzungen für vorzeitige Entlassung

Die vorzeitige Entlassung soll Häftlingen, die ohnehin rund um den Jahreswechsel entlassen würden, ein schönes Fest bescheren und bei der Wiedereingliederung helfen. Die Voraussetzungen für eine vorzeitige Entlassung zur Weihnachtszeit sind streng: Es kommen nur Gefangene infrage, die in der Haft nicht negativ aufgefallen sind und keine langjährige Haftstrafe verbüßen mussten. Außerdem muss gesichert sein, dass sie ein Dach über dem Kopf haben – und selbst einverstanden sind.

In Berlin kommen für die Regelung in diesem Jahr konkret Häftlinge in Betracht, die ohnehin zwischen dem 19. November und dem 3. Januar 2027 freigekommen wären. Nach Justizangaben sitzt ein Großteil der Straftäter (18) in der Vollzugsanstalt Plötzensee im Stadtteil Charlottenburg. 14 Betroffene befinden sich in der Berliner Haftanstalt Heidering, die auf Brandenburger Gebiet liegt. In 12 Fällen handelt es sich um Häftlinge aus dem offenen Vollzug. Nach Justizangaben befanden sich im Gesamtjahr 2025 mehr als 8.600 Menschen in Berliner Gefängnissen.

Auch in den meisten anderen Bundesländern werden Häftlinge dank der Weihnachtsgnade frühzeitig entlassen. Im vergangenen Jahr profitierten bundesweit mehr als 800 Gefangene von der Regelung. Das waren weniger als im Vorjahr. Bayern begnadigt prinzipiell nie zum Jahresende.