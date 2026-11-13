Vetschau (dpa/bb) – Ein 67-Jähriger ist bei einem Unfall auf der L49 bei Vetschau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) schwer verletzt worden. Der Mann kam mit seinem Auto vermutlich wegen Glätte von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Baum zusammen, wie die Polizei mitteilte.

Der 67-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Er sei alleine unterwegs gewesen, weitere Verletzte gebe es nicht. Die L49 ist im Bereich der Unfallstelle zwischen Raddusch und Boblitz aktuell gesperrt.





Gegen halb 6 kam es in Cottbus zu einem weiteren Unfall, vermutlich wegen Glätte. Nahe dem Fußballstadion kollidierten zwei Autos, verletzt worden sei niemand. Bei einem Blechschaden sei es auch bei einem Unfall bei Großräschen auf der B169 geblieben. Eine Person war dort gegen halb 5 mit ihrem Auto in eine Leitplanke gefahren.

«Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig unterwegs zu sein», so ein Sprecher der Polizei Cottbus.