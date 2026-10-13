Berlin (dpa/bb) – Die amtierende Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) kann sich auch in einer möglichen kommenden Regierung vorstellen, ihr Amt weiter auszuüben. «Selbstverständlich. Das ist doch meine Stadt und es gibt noch genug zu tun», sagte sie dem Portal «Web.de» auf die Frage, ob sie generell zur Verfügung stünde.

Falls das nicht klappen sollte, mache sie sich aber keine Sorgen, eine geeignete Beschäftigung zu finden. «Das Leben ist bunt. Wenn es kein Senatsamt wird, dann wird es andere Aufgaben geben. Ich bin da wirklich tiefenentspannt», führte sie aus. Sie habe in den vergangenen Jahren sehr viel erreicht. «Ich war Bezirksbürgermeisterin, Bundesministerin, Regierende Bürgermeisterin, Senatorin. Ich finde, dass ich meine Zeit bisher gut genutzt habe.» Sie sei «stolz darauf, was uns gelungen ist».



