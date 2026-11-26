Berlin (dpa/bb) – Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey sieht eine mögliche Erhöhung der Gewerbesteuer in Berlin skeptisch. Jede Gewerbesteuererhöhung bedeute auch eine zusätzliche Belastung für Unternehmen, sagte die SPD-Politikerin im Abgeordnetenhaus. «Dessen muss man sich bewusst sein.» Aber nicht nur das: «Die Frage, ob Gewerbesteuererhöhungen automatisch zu höheren Einnahmen führen, die ist nicht belegt», warnte sie.

Es sei zu berücksichtigen, dass Unternehmen angesichts höherer Belastungen unter Umständen nicht weiter in dem hohen Maß investieren wie bis dahin. «Deshalb muss man sehr verantwortungsvoll mit dieser Debatte umgehen», mahnte die Wirtschaftssenatorin. In der Diskussion darüber müsse berücksichtigt werden, dass höhere Steuerbelastungen auch ein Nachteil für den Wirtschaftsstandort sein könnten.





Giffey wünscht sich gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Giffey plädierte dafür, gute Rahmenbedingungen für das Wachstum von Unternehmen zu schaffen, damit sie investieren, ihre Standorte erweitern und zusätzliche Einnahmen machen können. «Aus dieser starken Unternehmenstätigkeit erwachsen dann auch höhere Steuereinnahmen», sagte Giffey.

«Jede Diskussion um weitere Erhöhungen muss sich gewahr sein, dass das Auswirkungen haben kann auf die Unternehmenstätigkeit, auf die Stabilität unserer Unternehmen und auf die Frage, inwieweit zusätzliches Wachstum und zusätzliche Investitionen vor einem solchen Hintergrund möglich sind.» Giffey sprach sich für Augenmaß und gründliches Abwägen aus.

Linke, Grüne und SPD führen aktuell Koalitionsverhandlungen. Bei ihren Sondierungsgesprächen haben sie sich darauf verständigt, die Einnahmen im Haushalt um 400 Millionen Euro im Jahr zu erhöhen, insbesondere durch die Erhöhung von Steuern und Abgaben. Details dazu sind aber noch offen.