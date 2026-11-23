Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Noch-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) hält den Weg ihrer Partei in die Opposition für denkbar. «Die SPD muss nicht um jeden Preis Teil einer neuen Landesregierung sein», sagte Giffey der «taz».

Giffey lehnt ein Bündnis mit Linken und Grünen vehement ab, unter anderem wegen der geplanten Vergesellschaftung von Wohnraum. Für den Fall, dass die SPD-Mitglieder diese Koalition bei einer geplanten Mitgliederbefragung ebenfalls ablehnen, sieht sie nicht automatisch ein Regierungsbündnis der SPD mit CDU und Grünen. «Inhaltlich gibt es da Schnittmengen, aber es wäre kein sehr stabiles Bündnis, weil es nur drei Stimmen Mehrheit hätte.»





Vielmehr gebe es einen zweiten Weg, den die SPD gehen könnte: «in die Opposition. Dann sollen Linke und Grüne in einer Minderheitsregierung eben zeigen, welche Versprechen sie wirklich halten können. Sie müssten dann aber auch volle Verantwortung dafür übernehmen – für das, was klappt, und für das, was trotz verlockender Wahlversprechen nicht geht.»