Berlin (dpa) – In der 2. Fußball-Bundesliga bleibt Hertha BSC das Maß aller Dinge, jetzt wollen die Berliner im Pokal auch den großen FC Bayern München ärgern. «Es ist für uns als Verein eine Riesenmöglichkeit, uns zu präsentieren auf allerhöchstem Niveau gegen einen Verein, für mich vielleicht der beste Verein dieser Welt», sagte der Berliner Trainer Stefan Leitl nach dem 4:0 seines Teams gegen den Karlsruher SC mit Blick auf die Aufgabe im Pokal-Achtelfinale in München am Dienstag. «Da freuen wir uns drauf. Und ich sag’s ja immer, wir lassen laufen.»

Zuvor hatten seine Spieler ihrem Fabellauf in Liga zwei eine weitere Gala-Vorstellung hinzugefügt. Nach einer dominanten zweiten Hälfte haben die ungeschlagenen Berliner den inoffiziellen Titel des Weihnachtsmeisters schon vor dem ersten Advent sicher. Die Mannschaft marschiert schier unaufhaltsam in Richtung Bundesliga.





Brekalo und Grönning brillieren

Dabei waren die Herthaner mit der ersten Hälfte gar nicht mal zufrieden. «Ich muss sagen, die erste Halbzeit war keine gute Leistung von uns», sagte Mittelfeldspieler Paul Seguin. Das habe man in der Pause klar angesprochen. «Zweite Halbzeit, ja, absolute Kontrolle, super gespielt, super Gegenpressing, Gegner hat glaube ich keine Chance gehabt und ja, verdient gewonnen.»

Vor 55.369 Fans brachte Josip Brekalo die Berliner in der 41. Minute in Führung. Sebastian Grönning erhöhte nach dem Seitenwechsel (50./57.) zweimal, ehe dann wieder Brekalo dran war (64.). Und auch nach der deutlichen Führung drückten die Berliner weiter auf Tore.

Bei drei noch ausstehenden Partien kann die Hertha vor der Winterpause nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Aus 13 Spielen hat das Team von Leitl, das den fünften Ligasieg in Folge einfuhr, 37 Zähler geholt. Die von den Fans besungene Fabelmarke von 100 Zählern ist rechnerisch immer noch möglich. Am Dienstag (20.45 Uhr/RTL und Sky) tritt der Hauptstadtclub im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Titelverteidiger aus München an.

Hertha im Glück: Lattenknaller von Wanitzek

Hertha kontrollierte die Begegnung gegen den KSC von Beginn an, die Gäste konterten aber gefährlich. Nach einem frühen Ballverlust hatte das Team von Leitl Glück, dass der schöne Schuss von Marvin Wanitzek aus 25 Metern von der Unterkante der Latte zurück ins Feld sprang.

Dann stellten die Berliner ihre Konterqualitäten unter Beweis. Nach einer Ecke der Badener ging es über Kevin Sessa nach vorne. Dessen überlegtes Zuspiel brachte Kapitän Brekalo nach einem langen Lauf zu seinem sechsten Saisontor im Kasten unter.

Nach dem Wechsel dominierten die Hausherren dann nach Belieben. Einen schnellen Gegenangriff schloss Grönning auf Vorlage von Brekalo ohne Mühe ab. Das Duo kombinierte sich auch wunderschön zum 3:0. Doch die Berliner gierten noch nach dem nächsten Treffer. Den leitete Ex-KSC-Keeper Marius Gersbeck mit einem Abschlag ein. Brekalo traf nach einem Abpraller.