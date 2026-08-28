Potsdam (dpa/bb) – Mit Schauern und teils kräftigen Gewittern ist heute in Berlin und Brandenburg zu rechnen. Es ist stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf könnten demnach Gewitter aufziehen, örtlich seien auch Unwetter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte erreichen laut Vorhersage 26 bis 29 Grad.

In der Nacht zum Samstag lockert es größtenteils auf. Die Tiefstwerte liegen bei 17 bis 15 Grad. Am Samstag rechnet der DWD anfangs mit wenigen Wolken und viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf könnten sich vorübergehend dichtere Quellwolken bilden, vereinzelte Schauer seien möglich. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 bis 26 Grad.





Am Sonntag bleibe es wolkig, regional seien einzelne Schauer möglich, sonst soll es weitgehend trocken sein. Die Höchstwerte liegen bei 24 bis 27 Grad.