Gosen-Neu Zittau (dpa/bb) – Nach einer Gewalttat mit zwei Toten an einer Schule in Gosen-Neu Zittau (Landkreis Oder-Spree) hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) die Unterbringung in U-Haft gegen einen 19-jährigen Deutschen beantragt. Dem Tatverdächtigen wird zweifacher Mord vorgeworfen, wie eine Sprecherin der Behörde mitteilte. Er soll eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Kita-Erzieher «unter anderem aus niedrigen Beweggründen getötet» haben.

Bei der getöteten Frau soll es sich laut Staatsanwaltschaft um die ehemalige Freundin des 19-Jährigen handeln. Die Ermittler gehen deshalb von einer Beziehungstat aus. «Bei dem männlichen Opfer handelt es sich um einen in der Schule tätigen Erzieher, der der Schülerin Hilfe leisten wollte.» Laut Medienberichten soll ein Messer das Tatwerkzeug gewesen sein.





Der Tatverdächtige hat sich zu den Tatvorwürfen bisher nicht eingelassen und ist strafrechtlich bis dahin nicht in Erscheinung getreten, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft ausführte. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.