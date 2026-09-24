Berlin (dpa/bb) – Gewalttaten von jungen Menschen haben in Berlin in den vergangenen Jahren zugenommen. Dabei ist auch der Anteil von Kindern an diesem Gewaltaufkommen, vor allem von 12- und 13-Jährigen, gewachsen. Spürbar ist das Problem auch an Schulen. Das geht aus dem aktuellen «Berliner Monitoring Gewaltdelinquenz» der Arbeitsstelle Gewaltprävention hervor. Die Auswertung stützt sich auf Zahlen der Kriminalstatistik der Polizei bis zum Jahr 2024.

Demnach stieg die Jugendgewalt in den Jahren 2022 und 2023 deutlich an, über das Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. 2024 gab es einen leichten Rückgang. In diesem Jahr wurden rund 10.500 Gewalttaten von Verdächtigen unter 21 Jahren gezählt.





Auffällig war: «Der Anteil der Kinder am Aufkommen von Jugendgewaltdelinquenz ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich angestiegen – von 17,8 Prozent im Jahr 2015 auf 27,9 Prozent im Jahr 2024.» Vor allem bei älteren Kindern knapp unter 14 Jahren gebe es «erhöhten Aufmerksamkeitsbedarf».

In 80 Prozent der Fälle sind die mutmaßlichen Täter männlich. Allerdings zeichne sich seit einigen Jahren «ein steigender Anteil von Mädchen» unter den Tatverdächtigen ab. Ebenfalls gebe es seit 2022 einen deutlichen und kontinuierlichen Anstieg bei den mutmaßlichen Tätern mit ausländischer Staatsangehörigkeit.

Gewalt an Schulen nimmt zu

Auswirkungen zeigen sich auch an den Schulen. Hier steige die Jugendgewalt «langjährig und weitgehend kontinuierlich an», heißt es in dem Bericht. Dieser Trend sei «deutlich dynamischer als in der Altersgruppe der Jugendlichen insgesamt». Betroffen sind besonders Schulen in Gegenden mit sozialen Problemen wie Charlottenburg-Nord, Gropiusstadt in Neukölln, Teilen von Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow, Lichtenberg und Marzahn.

Viele Taten im Bereich der Jugendgewalt ereignen sich in den Stadtteilen der Innenstadt mit sozialen Brennpunkten und zugleich vielen Besuchern wie Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Hinzu kommen bestimmte Regionen außerhalb der City in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Spandau.

Sechs Gegenden mit viel Publikumsverkehr (Alexanderplatz, Regierungsviertel, Spandau Mitte) oder sozialen Problemen (Marzahn Nord, Gropiusstadt, Charlottenburg Nord) seien besonders auffällig.