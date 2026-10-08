Potsdam (dpa/bb) – Nach Gewalttaten von Jugendgruppen in Potsdam hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. «Dort werden relevante Vorgänge gebündelt, um Verfahren schnell zu bearbeiten und Muster frühzeitig erkennen zu können», teilte die Behörde mit. Auch die Polizeipräsenz werde erhöht.

Die Polizeidirektion West stelle in einigen Bereichen der Potsdamer Innenstadt und Stadtteilen fest, dass vermehrt Jugendliche als Tatverdächtige von Gewaltstraftaten beschrieben werden, hieß es auf Anfrage. Dabei geht es auch um Körperverletzungen und Raubdelikte.





Polizei spricht von losen Gruppen

Ermittlungen zeigen, dass keine «fest strukturierte Jugendbande» verantwortlich erscheint, sondern die Taten meist von losen Gruppen Jugendlicher und Heranwachsender begangen wurden, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie sollen mehrheitlich aus der Landeshauptstadt Potsdam stammen. Einzelne Verdächtige seien festgenommen worden. Auch Zusammenhänge zu Fällen im Berliner Umland werden geprüft.

Die Polizeipräsenz sei auch mit Kräften der Bereitschaftspolizei erhöht worden. Es gebe zudem einen Austausch mit Schulen und Eltern, so die Polizeidirektion. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Drei Verletzte bei Gewaltattacke

Zuletzt wurden bei einer Gewaltattacke im Potsdamer Stadtteil Schlaatz drei junge Menschen verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung am Dienstagabend Verletzungen am Kopf und kam ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen etwa zehn Unbekannte den jungen Mann umringt, geschlagen und getreten haben. Im Krankenhaus trafen die Beamten auf zwei 19 und 21 Jahre alte Bekannte des Opfers, die bei diesem Angriff leichte Verletzungen erlitten.

Im September kam es am Wannsee in Berlin zu einem gewaltsamen Angriff, bei dem Spuren nach Potsdam geprüft werden. Eine Gruppe von 15 bis 20 Personen soll andere junge Leute mit Faustschlägen und massiver Gewalt angegriffen haben. Ein 18-Jähriger kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.