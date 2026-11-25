Berlin (dpa/bb) – Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter: Schläge, sexualisierte Gewalt, aber auch emotionale Gewalt wie Drohungen und Erniedrigungen, auch im Internet. Zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen weisen Organisationen und die Politik auf die Notwendigkeit von Schutzangeboten und Hilfsstrukturen hin – und auf die Täterarbeit.

Es gebe keinen Punkt, der dringender sei als andere, sagt Maya Winter vom Bündnis Keine* Mehr, das für den Abend zu einer Kundgebung und Demonstration vor dem Brandenburger Tor aufgerufen hat. «Es ist alles längst überfällig.» Ob es um körperliche, psychische oder strukturelle Gewalt gehe – das Problem müsse institutionell angegangen werden, forderte Winter im Gespräch mit der dpa. «Individuen müssen sich mit ihrer Verantwortung auseinandersetzen», sagte Winter mit Blick auf Täterarbeit.





«Präventionsprojekte sind sehr wichtig»

Dass die Arbeit mit den Tätern ausgebaut werden muss, um weitere Fälle zu verhindern, fordern Organisationen seit langem. «Präventionsprojekte sind sehr wichtig», sagte auch Winter. Gleichzeitig gebe es viel zu wenige Plätze, selbst für Täter, die vom Gericht zu therapeutischen Projekten verurteilt worden seien. «Es ist eine Frage der politischen Priorisierung.»

Dabei kann von Einzelfällen keine Rede sein: 2025 waren laut Polizeilicher Kriminalstatistik allein in Berlin mehr als 20.000 Menschen von häuslicher Gewalt betroffen – 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr. 70 Prozent der Opfer waren weiblich, 63 Prozent der Täter männlich. Die Dunkelziffer ist hoch, viele Fälle werden nicht angezeigt. «Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, dessen Sicherheit und Selbstbestimmung verletzt wurden. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache und kein tragischer Einzelfall», betonte Susanne Buss, Vorstandsvorsitzende der Volkssolidarität Berlin.

Gewalt ist nicht zu entschuldigen

«Wer seine Partnerin bedroht, kontrolliert oder schlägt, trägt dafür selbst die Verantwortung. Weder Eifersucht noch Wut sind eine Entschuldigung», sagte Samira Ciyow, die bei der Volkssolidarität ein Beratungsprojekt für Männer leitet. Männer sollen darin lernen, Verantwortung für ihre Taten zu übernehmen, Grenzen zu respektieren und Konflikte ohne Gewalt oder Androhungen zu bewältigen.

Täterarbeit müsse fester Bestandteil der Gewaltprävention sein, fordert auch die Volkssolidarität. Die Senatsverwaltung für Antidiskriminierung startete kürzlich die stadtweite Kampagne #BrichDasSchweigen, die insbesondere Männern helfen soll, über Gewalt gegen Frauen zu sprechen und sie zu verhindern. Die Volkssolidarität fordert, gleichzeitig Schutz- und Beratungsangebote für Frauen auszubauen.

Berlin hat aktuell 431 Familienplätze mit 946 Betten, die in Frauenhäusern, Schutz- und Zufluchtswohnungen zur Verfügung stehen. Allein in diesem Jahr wurden drei neue Frauenhäuser eröffnet. In Brandenburg gibt es 17 Frauenhäuser sowie Beratungsstellen und Schutzwohnungen. Winter weist aber darauf hin: «Lebensrealitäten haben oft nicht die Zeit, darauf zu warten, bis Plätze und Beratungsstrukturen da sind.»

«Im eigenen Umfeld Haltung zeigen»

Der Regierende Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), betonte: «Gewalt gegen Frauen ist ein Männerproblem. Es liegt an uns, hinzusehen, einzuschreiten, wenn Grenzen überschritten werden, und auch im eigenen Umfeld Haltung zu zeigen.» Er hisst um 10.30 Uhr die Anti-Gewalt-Flagge vor dem Roten Rathaus. Auch am Brandenburger Landtag soll die sogenannte UN-Women-Fahne gehisst werden.

Auch viele Bezirksämter organisieren rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen Aktionen, Gespräche oder hissen die lilafarbene Flagge gegen Gewalt an Frauen. Eine Übersicht gibt es hier. Am Ostbahnhof gibt es von 12.00 bis 16.00 Uhr vertrauliche Beratung durch die Beauftragten für Kriminalprävention und Opferschutz.