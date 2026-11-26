Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger Landtag ist sich einig darin, dass der Schutz vor Gewalt gegen Frauen verstärkt werden muss – doch wo die Hauptursache liegt, ist strittig. Die AfD stellt die Migranten in den Vordergrund. Brandenburgs Sozialminister René Wilke (SPD) weist zurück, dass Gewalt gegen Frauen vor allem ein Problem von Ausländern ist.

«Sie wollen eben nur über Ausländer sprechen und die anderen Themen lassen Sie außen vor», sagte Wilke bei einer Aktuellen Stunde im Landtag. «Das wird der realen Lage eben nicht gerecht.» Der Minister räumte ein, dass ein überdurchschnittlicher Anteil der Tatverdächtigen nicht deutsch sei – aber der Großteil sei deutsch.





Größter Teil der Verdächtigen sind Deutsche

Der Anteil der Brandenburgerinnen und Brandenburger im Land ohne deutschen Pass liegt nach Angaben des Ministers bei 7,4 Prozent, das sind etwa 188.000 von rund 2,5 Millionen Menschen. Unter den Tatverdächtigen bei Partnerschaftsgewalt habe der Anteil Nichtdeutscher im Jahr 2025 bei 20,7 Prozent gelegen – das waren 761 von 3.680 Menschen.

«Die 20,7 Prozent sind mehr als die 7,4 Prozent Anteil der Bevölkerung, ganz klar», sagte Wilke. «Aber wir haben es immer noch mit 79,3 Prozent deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu tun. Das ignorieren Sie bei diesen Zahlen.»

AfD sieht «Import von Gewaltkriminalität»

Die AfD-Fraktion stellte die Zuwanderung als entscheidende Ursache für Gewalt gegen Frauen dar. «Mit der „Massenmigration“ aus Afrika und Nahost haben wir Gewaltkriminalität importiert», meinte Fraktionschef Hans-Christoph Berndt. «Gelöst wird es nur durch konsequente Bestrafung, gelöst wird es vor allem durch Remigration.» Die AfD in Brandenburg wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft.

Der Begriff «Remigration» stammt ursprünglich aus der Migrationsforschung. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Die Debatte verlief teilweise turbulent. Zu Beginn der Sitzung war bei der AfD-Fraktion Lachen zu hören. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke rief der Fraktion mit Blick auf das ernste Thema zu: «Da gibt es nichts zu lachen.» Später ermahnte sie die AfD-Fraktion erneut: «Das Schlagen auf die Tische verbitte ich mir!»

Mehr Fälle von Gewalt gegen Frauen

Die Gewaltkriminalität gegen Frauen war im vergangenen Jahr nach Zahlen der Polizei im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Prozent auf 1.294 Fälle gestiegen. Insgesamt waren drei Viertel der Tatverdächtigen Deutsche, vier Fünftel waren männlich. Bei den Fällen häuslicher Gewalt waren die Opfer zu knapp 70 Prozent weiblich.

Die CDU-Fraktion wies auf drei Gewalttaten gegen Frauen in diesem Jahr hin: Eine 18-jährige Schülerin starb an einer Schule in Gosen-Neu Zittau, eine Frau in Erkner starb bei Gewalt auf offener Straße, eine 19-Jährige wurde nach scharfer Gewalt tot in der Wohnung ihres Freundes in Hohen Neuendorf gefunden. «Sich gegen Gewalt an Frauen zu stellen, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe», sagte die Abgeordnete Kristy Augustin.

Der BSW-Politiker Andreas Kutsche hält die Schaffung von mehr Familienplätzen in Frauenhäusern für notwendig. Die Landesregierung will den Schutz ausbauen. Die Abgeordnete der WfB-Gruppe, Melanie Matzies, sieht die sozialen Medien im Fokus und will gegen Frauenfeindlichkeit vorgehen: «Im Netz werden diese Rollenbilder verherrlicht.»