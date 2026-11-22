Potsdam (dpa/bb) – Beim DNA-Massentest auf der Suche nach Hintergründen zum getöteten Baby «Victoria» am Wochenende in Potsdam rechnet die Polizei mit einer Beteiligung von rund 600 Frauen. Bis zum frühen Nachmittag seien 550 der rund 1.500 geladenen Frauen erschienen, sagte ein Polizeisprecher. Etwa zehn Prozent der Frauen, an die ein Schreiben für die freiwillige DNA-Reihenuntersuchung am Samstag und Sonntag gegangen war, hatten vorab einen individuellen Termin an einem anderen Tag vereinbart.

Mit den Gentests erhofft sich die Polizei fast 15 Jahre nach dem gewaltsamen Tod des neugeborenen Mädchens neue Ermittlungsansätze. Die Identität seiner Mutter ist nach wie vor unbekannt.





Nur einen Tag vor Heiligabend im Jahr 2011 hatte ein Spaziergänger den leblosen Säugling gefunden. Er lag in einem Garagenkomplex in Potsdam-West, in ein Handtuch gewickelt. Der kleine Körper des Mädchens wies Spuren von Gewalt auf. Fotos des Fundorts in der Kantstraße und des weißen Handtuchs mit Blutflecken und dem Aufdruck «Fitness» sind auf ein Fahndungsplakat gedruckt.

Es ist die dritte DNA-Reihenuntersuchung in dem Fall «Victoria». Auf diesen Namen tauften die Ermittler das getötete Mädchen.