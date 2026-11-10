Berlin (dpa/bb) – Der mutmaßliche Täter im Fall der getöteten 13-jährigen Lisa aus Berlin war bereits wegen Verkehrsdelikten und Körperverletzung vorbestraft. Der 22-jährige Mann wurde im Oktober vom Amtsgericht Passau zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Passau in Bayern mitteilte.

Außerdem wurde er vom 5. November 2025 bis Mitte Januar 2026 wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Die Verdachtsdiagnose bestätigte sich nicht, daher konnte er die Klinik verlassen.





Unfall in Bayern

Am 4. November 2025 war der Mann der Polizei in Bayern wegen Fahrens mit gestohlenen Nummernschildern aufgefallen. Er fuhr mit einem Auto mit Wohnwagen und versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen. Dabei touchierte er zwei Wagen und stieß frontal mit einem Lkw zusammen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Polizisten fanden in seinem Auto ein Butterflymesser und einen Schlagring. Nach dem Vorfall kam er in die Psychiatrie.

Auf dem Handy des Mannes entdeckte die Polizei Darstellungen missbrauchter Kinder, teilte die Staatsanwaltschaft Passau mit. Diese Ermittlungen übernahm die Staatsanwaltschaft Berlin, weil er dort wohnte. Das Amtsgericht Passau verurteilte ihn dann kürzlich wegen Fahrens ohne Führerschein, fahrlässiger Körperverletzung, Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Besitzes zweier verbotener Waffen.

Trauerort

Unterdessen ist nahe dem Wohnhaus von Lisas Familie eine Trauerstätte entstanden. Mehr als hundert Kerzen und weiße Rosen wurden von Menschen auf den Gehweg im Berliner Marzahn gestellt und gelegt. Daneben sah man zahlreiche kleine Stofftiere. Bunte Zettel, kleine Basteleien und Briefe mit gemalten Bildern, auf denen in Kinderschrift «Für Lisa T.» oder nur «Lisa» stand, bedeckten die Blumen. Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer standen still an dem Ort, trauerten und zeigten ihr Mitgefühl, manche weinten.

Vietnamesische Gemeinschaft will Familie unterstützen

Auch die vietnamesische Gemeinschaft meldete sich zur Unterstützung für die vietnamesisch-stämmige Familie von Lisa. Eine Delegation vietnamesischer Vereine in Deutschland wollte die Familie am Dienstag besuchen, wie der Dachverband mitteilte. Daran sollten Vertreter des Verbandes, örtlicher Vereine und Mitglieder der Gemeinschaft teilnehmen. Der Tod des Mädchens habe die gesamte vietnamesische Gemeinschaft in Deutschland tief erschüttert, hieß es in der Mitteilung. Der Verband rief dazu auf, die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Mutmaßlicher Täter weiterhin in Lebensgefahr

Der mutmaßliche Täter befinde sich weiterhin in einem kritischen Gesundheitszustand und werde auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Der 22-jährige Mann wollte sich am Sonntag erschießen, als die Polizei vor dem Haus in Brandenburg auftauchte, in dem er sich aufhielt und wo auch Lisas Leiche lag. Er soll lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten haben, wie es aus Polizeikreisen hieß. Ob er überlebt und jemals wieder gesund genug für einen Prozess sein wird, ist demnach völlig offen.

Verdächtiger stammt aus Berlin

Der mutmaßliche Täter stammt aus Berlin und lebte im Stadtteil Marzahn in der Gegend des Wohnhauses des getöteten Mädchens. Die Polizei durchsuchte inzwischen seine Wohnung und beschlagnahmte Beweise, etwa Datenträger.

Offen ist noch die Frage, wie der Mann mit seinem Opfer nach Bad Freienwalde zu dem leerstehenden Haus im Nordosten Brandenburgs, 50 Kilometer entfernt von der Berliner Stadtgrenze, kam.

Zu Medienberichten, nach denen angeblich an einem der Tage in der vergangenen Woche Hilferufe gehört worden seien, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, diese Berichte seien der Polizei bekannt. Entsprechende Hinweise seien aber nicht eingegangen.

Bereits Ermittlungen wegen kinderpornografischer Inhalte

Der 22-Jährige kannte Lisa zuvor nicht, hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Allerdings laufen bereits seit Januar 2025 Ermittlungen gegen ihn in Berlin wegen des Kaufs und Besitzes kinderpornografischer Inhalte über eine sogenannte Darknet-Plattform im Internet.

Im März 2025 wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei wurden Datenträger sichergestellt. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft mehr als 900 Dateien, also meist Fotos oder Filme, enthalten, die er sich im Jahr 2023 beschafft haben soll. Weitere Dateien wurden auf einem Handy gefunden, das bei einem Aufenthalt des Mannes in Bayern beschlagnahmt wurde.

Schutz der Persönlichkeitsrechte für Kinder besonders hoch

Wann, wo und wie das Mädchen getötet wurde, ist weiterhin unbekannt. Nach einer Obduktion wurden weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben, so die Staatsanwaltschaft. Ob überhaupt Details zu der Todesursache und möglicher Sexualdelikte mitgeteilt werden, ist unklar. In einem Alter von 13 Jahren ist ein Mensch auch juristisch noch ein Kind und der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist besonders hoch – das gilt auch in diesem Fall und für konkrete Details der Tat.

Das Mädchen hatte die Wohnung seiner Familie am Dienstag vor einer Woche morgens gegen 7.15 Uhr verlassen, um von einer Bushaltestelle in der Nähe zu ihrer Schule zu fahren. Dort kam die 13-Jährige nicht an. Die Polizei suchte mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs zu dem leerstehenden Haus.