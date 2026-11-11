Trier (dpa) – Im Prozess um eine auf den Kapverden getötete Familie ist zur Einlassung des Angeklagten die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden. Dies sei im Interesse des Heranwachsenden geboten, begründete der Vorsitzende der ersten Großen Jugendkammer am Landgericht Trier, Günther Köhler.

Damit werde die Privatsphäre des 20-Jährigen geschützt. Verteidiger Harry Völker hatte seinen Antrag damit begründet, dass der Angeklagte aus der Eifel auch Aussagen zu «höchstpersönlichen, innerfamiliären Angelegenheiten» machen werde.





Wegen Mordes und Totschlags angeklagt

Laut Anklage soll der 20-Jährige im vergangenen Jahr im gemeinsamen Weihnachtsurlaub seinen Vater, dessen Freundin und deren Tochter erstochen haben. Die Anklage lautet auf Mord und Totschlag.

Der Vater (58) wohnte im Raum Aachen, die beiden Frauen im Alter von 20 und 45 Jahre hatten ihren Wohnsitz in Berlin. Der Angeklagte, ein Deutscher, stammt aus einer früheren Ehe seines Vaters. Das Motiv für die Tat ist bisher unklar.

Auch Sicherungsverwahrung möglich

Köhler teilte zu Beginn des dritten Prozesstages mit, dass neben einer Verurteilung wegen heimtückischen Mordes in einem Fall und Totschlags in zwei Fällen auch die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung in Betracht komme.

Der psychiatrische Sachverständige solle in seinem Gutachten auch prüfen, ob der Angeklagte «mit hoher Wahrscheinlichkeit» erneut solche Straftaten begehen werde. Zudem solle er untersuchen, ob dem Angeklagten nach Verbüßung einer möglichen Strafe eine Wiedereingliederung gelingen könne.

Der Angeklagte lebte zuletzt im Kreis Vulkaneifel in Rheinland-Pfalz – und damit im Zuständigkeitsbereich der Trierer Staatsanwaltschaft.

Nach der Tat in dem Inselstaat im Atlantik vor der Westküste Afrikas war der gebürtige Aachener in die portugiesische Hauptstadt Lissabon geflogen, wo er festgenommen wurde. Mitte Januar erfolgte seine Auslieferung nach Deutschland.

Der Prozess findet vor der Jugendkammer des Landgerichts Trier statt, da der Angeklagte mit 19 Jahren zur Tatzeit Heranwachsender war. Der Prozess geht am 27. November weiter. Er ist vorläufig bis zum 2. Dezember geplant.