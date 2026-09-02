Trebbin (dpa/bb) – Die Bundesstraße 101 soll im Bereich der Grünbrücke der Ortsumfahrung Thyrow (Landkreis Teltow-Fläming) voraussichtlich bis Mitte November wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Es liege jetzt ein tragfähiges Konzept zur bautechnischen Sicherung des Bauwerks vor.

Bei einer Untersuchung fand man zuletzt Risse an der Grünbrücke, die über die B101 führt. Die Stand- und Tragsicherheit der Brücke sei gefährdet. Die Strecke wurde deshalb am 31. Juli gesperrt. «Die festgestellten Risse im Holztragwerk können mit einem speziellen Verfahren verpresst und damit geschlossen werden», sagte Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD). So könne die Grünbrücke bautechnisch gesichert werden und erhalten bleiben.



