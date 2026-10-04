Neuruppin (dpa/bb) – Ein stark betrunkener Mann soll am Samstagabend in Neuruppin seinen Hund mehrmals getreten und geschlagen haben. Der verängstigte Mischlingshund kam nach Absprache mit dem Veterinäramt in ein Tierheim, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei erhielt einen Hinweis aus dem Bad-Kreuznach-Ring. Der 53 Jahre alte Mann sei stark betrunken gewesen und gestürzt. Dabei habe er sich leicht im Gesicht verletzt. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Beleidigung ermittelt, wie es hieß.



