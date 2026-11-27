Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat die Genehmigung für eine geplante Munitionsanlage in Storkow (Oder-Spree-Kreis) vorerst gestoppt. Grund sind Mängel beim Arten- und Landschaftsschutz. Es fehle eine Regelung für einen ausreichenden Schutz dort vorkommender Amphibien, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hatte sich mit einer Klage gegen die Genehmigung des Landesumweltamtes aus dem Jahr 2021 gewandt. (Aktenzeichen: VG 5 K 717/23). Die Nammo Defence Germany GmbH betreibt laut dem Gericht auf einem ehemaligen Gelände der Nationalen Volksarmee (NVA) und der Bundeswehr im Storkower Ortsteil Bugk eine Anlage für den Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen.





Diese Anlage sollte auf Basis des Bundesimmissionsschutzgesetzes teilweise umgebaut und saniert werden, um sie zur Wiedergewinnung oder Vernichtung von Explosivstoffen betreiben zu können. Es gibt seit längerem Protest einer Bürgerinitiative, die sich unter anderem Sorgen um die Sicherheit macht.

Verstoß im Schutzgebiet

Die Genehmigung sei für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt worden, teilte das Verwaltungsgericht am Donnerstag nach dem Urteil mit. Neben dem fehlenden Amphibienschutz werde mit der Genehmigung auch gegen das Verbot im Landschaftsschutzgebiet Dahme-Heideseen verstoßen, Böden zu versiegeln.

«Dagegen geht die Kammer davon aus, dass die mit einem solchen Vorhaben verbundenen und naturgemäß einhergehenden Brand- und Explosionsrisiken in der Genehmigung hinreichende Beachtung gefunden haben», hieß es.

Antrag auf Berufung möglich

Das Landesumweltamt wollte sich zu dem Urteil zunächst nicht äußern. Gegen das Urteil kann beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Berufung beantragt werden. Das Unternehmen bei Storkow gehört zum internationalen Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen Nammo mit Hauptsitz in Norwegen.