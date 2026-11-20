Berlin (dpa/bb) – Knapp drei Wochen nach den ersten großen Jugendprotesten bundesweit demonstrieren erneut Tausende junge Menschen in Berlin. Zum Auftakt der Versammlung der Gruppe «Gen Z regelt» versammelten sich nach Polizeiangaben 2.000 bis 3.000 junge Menschen in der Nähe des Alexanderplatzes. Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen noch zu dem Platz. Ein Sprecher von «Gen Z regelt» spricht von 6.000 Demonstranten.

Viele der jungen Menschen – überwiegend Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende oder Auszubildende – tragen Schilder mit sich. Darauf ist unter anderem zu lesen «Reagieren statt ignorieren» oder «Schule soll bilden, nicht belasten». Auf anderen Transparenten hieß es: «Ihre Kriege ohne uns» oder «Conni ist kein Kanonenfutter». Die Stimmung war friedlich.





Hinter den Protesten stehen mehrere Initiativen und Organisatoren. Die Initiative «Gen Z regelt» fordert unter anderem Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz. Bundesweit gab es Angaben der Gruppe vorab mehr als 20.000 Anmeldungen zu Aktionen in 73 Städten.

Mehrere Demonstrationen

Die Berliner Polizei begleitet den Protestzug, der über die Karl-Marx-Alle zum Stralauer Platz nach Kreuzberg gehen soll, mit einem starken Aufgebot. Für den Abend ist eine weitere Demonstration mit dem Titel «Merz muss weg!» am Kottbusser Tor (19.30 Uhr) angemeldet.

Insgesamt sind heute nach Angaben eines Polizeisprechers bis zu 1.600 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich im Einsatz, um Demonstrationen für eine bessere Bildung und gegen die Einführung einer Wehrpflicht zu begleiten.

Neben der Demo von «Gen Z regelt» organisiert die Bundesschülerkonferenz (um 14.30 Uhr) eine eigene Versammlung am Brandenburger Tor in Berlin, zu der nach Angaben der Polizei 5.000 Menschen angemeldet sind. Die Schülerkonferenz hält Distanz zu den Organisatoren von «Gen Z regelt» und konzentriert sich auf Forderungen zur besseren Bildung – darunter Schulsanierung, Schulsozialarbeit, Entlastung von Lehrern und die Aufnahme von Klimaschutz in Lehrpläne. An ihrer Seite stehen der Bundeselternrat sowie Gewerkschaften und Umweltverbände.

Bei den von «Gen Z regelt» organisierten Protesten am 31. Oktober waren bundesweit Zehntausende weitgehend friedlich auf die Straße gegangen. Danach gab es abends in mehreren Städten Krawalle, so etwa in Frankfurt am Main. Damals hatte «Gen Z regelt» nach eigenen Angaben mehr als 180.000 Anmeldungen bundesweit, also viel mehr als jetzt.