Berlin (dpa/bb) – Die Initiative «Gen Z regelt» hat für heute Abend zu einer erneuten Demonstration in Berlin aufgerufen. «Phase 2 beginnt», heißt es in einem Aufruf für Demonstrationen in mehreren deutschen Städten. Man wolle zeigen, «dass wir als Jugendliche die Schnauze voll haben». Angemeldet ist die Demonstration ab 17.15 Uhr mit 100 Teilnehmern, die vom Savignyplatz in Charlottenburg über den Ku’damm zum S-Bahnhof Halensee laufen wollen.

Deutlich größer sollen dann am 20. November Demonstrationen in Berlin und zahlreichen anderen Städten in Deutschland und Europa werden. Angekündigt ist ein europaweiter Jugendstreik. In Berlin wurden von den Veranstaltern 15.000 Demonstranten angemeldet. Proteste werden vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien erwartet.





Am 31. Oktober hatten Demonstranten der Initiative «Gen Z regelt» in vielen deutschen Städten protestiert. In Berlin sprach die Polizei von etwa 5.000 Teilnehmern am Brandenburger Tor, die Veranstalter von 11.000 Menschen. Bei einer zweiten Demonstration am Abend gab es Angriffe auf die Polizei. Zahlreiche Menschen wurden festgenommen. Schwerere Ausschreitungen und Plünderungen gab es in anderen Städten wie Frankfurt am Main.

Die Gruppierung «Gen Z regelt» fordert unter anderem mehr Geld für Schulen, soziale Gerechtigkeit, mehr Klimaschutz sowie Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten. Eine Einführung der Wehrpflicht lehnt sie ab. Von Gewaltausbrüchen distanzierte sie sich.