Berlin (dpa/bb) – Die Proteste am Freitag mit mehreren Tausend junger Menschen in Berlin sind weitgehend friedlich geblieben. Das gilt auch für die Demonstration mit dem Titel «Merz muss weg» am Abend in Berlin-Kreuzberg, wie ein Sprecher der Berliner Polizei auf dpa-Anfrage sagte.

Dort seien rund 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Kottbusser Tor zum Schlesischen Tor gezogen, die insbesondere gegen die Einführung einer Wehrpflicht in Deutschland protestiert haben. Dem Polizeisprecher zufolge gab es drei vorübergehende Festnahmen wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und Landfriedensbruchs.





Auch mit Blick auf die Gesamtbilanz des Tages habe es aus Sicht der Polizei bei den Protesten weitestgehend keine auffälligen Vorkommnisse gegeben. Mit Blick auf die Anzahl der Teilnehmer sei es in Berlin sehr ruhig gewesen, sagte der Sprecher.

Schon am Mittag gab es Proteste

Insgesamt seien während des gesamten Tages 16 Personen vorübergehend festgenommen worden. Die Polizeistatistik verzeichnet 26 Strafanzeigen, unter anderem wegen Beleidigung, übler Nachrede, Körperverletzung oder tätlichen Angriffen.

Schon am Mittag begleitete die Berliner Polizei einen Protestzug der Gruppe «Gen Z regelt» von Berlin-Mitte nach Kreuzberg. Daran beteiligten sich der Polizei zufolge etwa 4.500 junge Menschen. Ein Sprecher der Initiative sprach von bis zu 15.000 Demonstranten. Die Initiative «Gen Z regelt» fordert unter anderem Geld für Schulen, ein bezahlbares Leben, ein Nein zur Wehrpflicht und konsequenten Klimaschutz.

Bei einer Versammlung der Bundesschülerkonferenz am Nachmittag kamen am Brandenburger Tor deutlich weniger Menschen zusammen. Die Teilnehmerzahl war insgesamt deutlich niedriger als bei den von «Gen Z regelt» organisierten Protesten am 31. Oktober, als bundesweit Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen waren und es anschließend in mehreren Städten wie in Frankfurt am Main zu Krawallen kam.