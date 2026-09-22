Berlin (dpa/bb) – Mehr als dreieinhalb Jahre nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Wedding erhofft sich die Polizei durch einen Zeugenaufruf neue Hinweise. In die Ermittlungen ist nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Bewegung gekommen.

Polizei und Staatsanwaltschaft suchen Zeugen, die am 30. Januar 2023 gegen 16.10 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nordstraße auf dem Gelände des Virchow-Klinikums gemacht haben. Sie fragen: Wer kann Angaben zum Tatgeschehen, den Tatverdächtigen, dem Fluchtfahrzeug oder dem Verbleib der Geldkassetten machen?





An dem Januartag im Jahr 2023 hatte ein bewaffneter Täter mit einem Komplizen einen Geldtransporter auf dem Gelände des Virchow-Klinikums überfallen. Der Mann mit der Waffe soll den Fahrer mit dem Tod bedroht haben, so dass dieser die Seitentür öffnete. Als diese offen war, kam ein Komplize hinzu und holte mehrere Geldkassetten aus dem Transporter. Die Täter flüchteten laut Polizei mit einem Auto in unbekannte Richtung.