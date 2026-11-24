Bernau (dpa/bb) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Bernau (Landkreis Barnim) sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Die Polizei war in der Nacht zu dem Einkaufszentrum gerufen worden, wo ein Alarm ausgelöst worden war, wie es in einer Mitteilung hieß.

Auch die Bewohner einer Intensivpflegeeinrichtung in dem Zentrum wurden in Mitleidenschaft gezogen. Da weiterer nicht gezündeter Sprengstoff nicht ausgeschlossen werden konnte, sei die Einrichtung vorübergehend evakuiert worden, hieß es. Weitere Explosivstoffe wurden jedoch nicht gefunden.





Mutmaßlicher Täter im Gebüsch

Die Polizei veranlasste eine Fahndung nach den Tätern, auch mit einem Hubschrauber. Erste Zeugenaussagen ließen laut Mitteilung auf drei Männer schließen, die mit Fahrrädern geflüchtet waren.

In der Nähe des S-Bahnhofs Zepernicks wurden tatsächlich drei hastig zurückgelassene Fahrräder gefunden – und in einem nahe gelegenen Gebüsch ein Mann. Kurz darauf wurde ein zweiter Verdächtiger gestellt, der zu Fuß weiter geflüchtet war. Laut Polizei soll es sich um einen 30-Jährigen und einen 37-Jährigen handeln.

Ihr möglicher dritter Komplize wurde zunächst nicht gefunden. Ob das mutmaßliche Trio Beute machte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Explosion verursachte laut Polizei einen erheblichen Sachschaden.