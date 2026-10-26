Berlin (dpa/bb) – Wegen der Sprengung eines Geldautomaten auf dem U-Bahnsteig Gneisenaustraße in Berlin-Kreuzberg musste der Bahnhof knapp drei Stunden für den Personenverkehr gesperrt werden. Zwei unbekannte Männer besprühten in der Nacht zu Montag zunächst Überwachungskameras mit Farbe, wie die Polizei mitteilte. Demnach leiteten sie später Gas in einen frei stehenden Geldautomaten und brachten diesen zur Explosion.

Der Automat sei erheblich beschädigt worden. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen. Ob die Unbekannten Geld entwendeten, sei ebenfalls unklar. Während die Polizei eigenen Angaben nach ab 4.20 Uhr ermittelte, sei der Bahnhof für den Personenverkehr gesperrt worden. Bis 7 Uhr fuhren die Bahnen laut BVG ohne Halt durch den U-Bahnhof Gneisenaustraße.



