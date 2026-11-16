Berlin (dpa/bb) – Der Winterdienst wappnet sich für die kalte Jahreszeit in Berlin. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) sieht sich nach eigenen Angaben dafür gut gerüstet. Rund 2.400 Beschäftigte mit 540 Räum- und Streufahrzeugen werden sich demnach etwa bei Straßenglätte, Schnee und Eis um den Winterdienst in der Hauptstadt kümmern.

Auch die Lager mit Streugut seien gefüllt. Insgesamt stehen demnach 13.000 Tonnen Salz, 2.100 Kubikmeter Sole sowie 5.000 Tonnen Splitt bereit. Normalerweise sei der Winterdienst in zwei Schichten im Einsatz – bei extremen Wetterlagen komme eine dritte hinzu.





Die BSR ist nach eigenen Angaben das größte kommunale Straßenreinigungs- und Abfallwirtschaftsunternehmen Deutschlands. Neben dem Winterdienst gehören Straßenreinigung, Müllabfuhr und Abfallbehandlung zu ihren Kernaufgaben.

Für welche Bereiche in der Stadt ist der Winterdienst zuständig?

Die BSR ist nach eigenen Angaben für den Winterdienst auf den zahlreichen Straßen, Radwegen und Fußgängerüberwegen in der Hauptstadt zuständig. Hinzu kämen rund 6.300 Bus- und Straßenbahnhaltestellen, bestimmte Plätze wie der Alexanderplatz oder der Breitscheidplatz sowie bestimmte Fußgängerzonen.

Die oberste Priorität hat laut BSR die Beräumung der rund 260 Arbeitskilometer der Stadtautobahnen. Zudem hätten Hauptverkehrsstraßen und Straßen mit öffentlichem Personennahverkehr ebenfalls besondere Priorität.

Und wofür sind Anwohner zuständig?

Bei glatten Wegen oder Schnee müssen die Berlinerinnen und Berliner jedoch auch selbst etwas zur Sicherheit beitragen. Für die Räumung der Gehwege sind grundsätzlich die jeweiligen Anlieger zuständig. Ausnahmen sind Wege vor öffentlichen Grünanlagen wie Parks – hier ist die Stadtreinigung zuständig. Geregelt sind die Zuständigkeiten im Straßenreinigungsgesetz.

Auch die Zugänge zu den Mülltonnen müssen demnach von den Anwohnern eis- und schneefrei gemacht werden. Außerdem sollten alle Verkehrsteilnehmer ihr Verhalten an die Witterung anpassen und den Winterdienstfahrzeugen ein schnelles Durchkommen ermöglichen, appellierte die BSR.