Uckerland (dpa/bb) – Die hochansteckende Vogelgrippe hat einen Geflügelbetrieb mit 39.000 Legehennen im Landkreis Uckermark getroffen. Die Tiere mussten in der Gemeinde Uckerland getötet werden, wie das Agrarministerium mitteilte. Für Geflügelhalter in der Region gelten Einschränkungen und besondere Auflagen.

Es gilt Stallpflicht zum Schutz vor Wildvögeln

Um den Ort des Ausbruchs ordnete der Landkreis eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern an sowie eine Überwachungszone im Radius von mindestens zehn Kilometern. Geflügelhalter müssen ihren Tierbestand aufstallen und vor Wildvögeln schützen, wie es hieß.





Außerdem dürfen Geflügelhalter keine Tiere mehr transportieren. Die Halter dürfen auch kein frisches Geflügelfleisch mehr aus den Betrieben bringen. Im gesamten Landkreis Uckermark sind Veranstaltungen mit lebendem Geflügel verboten.

Hohes Ausbreitungsrisiko

Wird die Tierseuche erneut zur wachsenden Gefahr für Agrarbetriebe in Brandenburg? Im November beginnt die Hochsaison für das Geschäft mit Gänsen und Enten, die traditionell rund um den Martinstag (11. November) und Weihnachten auf den Tisch kommen.

Mit dem Herbstzug der Zugvögel nimmt die Gefahr zu, dass das Virus durch Wildvögel in Geflügelhaltungen eingeschleppt wird, wie das Ministerium erklärte. Das Friedrich-Loeffler-Institut bewerte das Risiko der Ausbreitung zwischen Wildvögeln in Deutschland derzeit als hoch.

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Infizierte Wildvögel können den hochansteckenden Erreger in Nutztierbestände eintragen. «Die Vogelgrippe ist für uns ein großes Problem, wie jedes Jahr», sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD).

Im vergangenen Herbst und Winter hatte die Vogelgrippe Geflügelbetriebe in Brandenburg massiv getroffen. Auch bei der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin wurden im Januar 2026 wegen der Tierseuche keine lebenden Vögel gezeigt.

Geflügelhalter müssen Schutz erhöhen

Das Ministerium ruft alle Geflügelhalter auf, Schutzvorkehrungen in ihren Betrieben konsequent einzuhalten, vor allem bei Freilandhaltungen.

Dazu zählen folgende Maßnahmen:

– Kontakte zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln sind zu vermeiden.

– Futter und Wasser müssen so bereitgestellt werden, dass Wildvögel keinen Zugang haben.

– Geflügelhaltungen sind ausschließlich mit geeigneter Schutzkleidung und entsprechendem Schuhwerk zu betreten.

– Betriebe sollen regelmäßig Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchführen und unnötige Zutritte vermeiden.

Das Virus taucht seit Jahren immer wieder in Deutschland auf. Ist ein Bestand von einer hochansteckenden Variante befallen, werden in der Regel alle Tiere dort getötet. Menschen infizieren sich nur in sehr seltenen Fällen.