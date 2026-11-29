Magdeburg (dpa) – Der 1. FC Magdeburg ist auf einen direkten Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Bundesliga geklettert und hat Energie Cottbus ans Tabellenende befördert. Der 2:1 (1:0)-Sieg war jedoch alles andere als eine leichte Aufgabe. Anselmo García MacNulty (45.+2) und Mateusz Zukowski (79.) trafen für den FCM, Dmytro Bogdanov (87.) schaffte kurz vor dem Ende nur noch den Anschlusstreffer.

«Es war ein hartes Stück Arbeit. Kompliment an Cottbus, die uns vor eine schwere Aufgabe gestellt haben», sagte FCM-Trainer Petrik Sander bei «Sky». Als Schlüssel für den Erfolg nannte er die Geduld, die die Mannschaft trotz holpriger Phasen gezeigt hatte. «Wir haben es noch einmal spannend gemacht, das hätte nicht sein müssen», sagte Alexander Nollenberger, der sein 100. Spiel im FCM-Dress absolvierte.





«Wir hatten gute Ballgewinne und einige gute Umschaltmomente, die wir nicht gut ausgespielt haben», sagte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz, der den Auftritt in den ersten 15 Minuten nach dem Seitenwechsel bemängelte. In der Situation nach den sieben Spielen ohne Sieg zeige sich nun, ob Mannschaft und Verein eine Einheit sind, sagte Wollitz.

Ein Standard bringt die FCM-Führung

Beim FCM kehrte MacNulty in die Startelf zurück, während es bei den Gästen wegen Sperren und Erkrankungen gleich sechs Änderungen gab. Dominik Pelivan und Tim Campulka ersetzten die gesperrten Fousseny Doumbia und King Manu, dazu kehrte Tolcay Cigerci in die Startelf zurück. Das Team von Wollitz war arg ausgedünnt, auf der Ersatzbank des FC Energie saßen gleich fünf Akteure ohne Zweitliga-Einsatz. Kurz nach Anpfiff gab es eine mehrminütige Unterbrechung, weil Pyrotechnik im Cottbuser Block die Sicht vernebelte.

Das Spiel selbst übernahmen zunächst vor allem die Gäste, die Magdeburg früh anliefen und auch zielstrebiger wirkten, wenn sie den Ball hatten. Der FCM tat sich schwer, gegen die Cottbuser Räume zu finden, hatte aber die klareren Gelegenheiten. Mateusz Zukowski schien aber von Baris Atiks Flanke zu überrascht, sein Kopfball war zu ungenau (28.). Ein Standard kam den Elbestädtern zu Hilfe: Eine Ecke rutschte zu MacNulty durch, der Innenverteidiger traf im dritten Heimspiel in Serie und besorgte die Pausenführung.

Offensivere zweite Hälfte von beiden Teams

Magdeburgs Zukowski vergab kurz nach Wiederanpfiff die große Chance zum 2:0, zielte frei stehend über das Tor. Der FCM erspielte sich in den Anfangsminuten viele Abschlüsse, wirkte wesentlich druckvoller als vor der Pause – allein, ein Treffer gelang nicht. Cottbus antwortete mit einem Konter, der von Cigerci abgeschlossen (53.) am Magdeburger Pfosten landete.

Nach der Magdeburger Drangphase wechselten die Gäste doppelt und versuchten wieder mehr Spielanteile zu erlangen. Bogdanov hatte die beste Cottbuser Chance bis dato, scheiterte aber an FCM-Torwart Dominik Reimann. Weiterhin fehlte den Cottbusern aber bei allem Bemühen der Ertrag. Auch ein Freistoßversuch von Cigerci konnte Reimann nicht überraschen (59.).

Beiden Teams fehlte die letzte Präzision in ihren Offensivaktionen, doch die Magdeburger holten dann doch noch einmal Zukowski ins Spiel, der eine Flanke von Nollenberger per Kopf ins Tor drückte. Unmittelbar danach vergab Baris Atik knapp das mögliche 3:0. Stattdessen trafen doch noch die Gäste. Als der FCM einen Ball nicht gut klärte, traf Bodanov aus Nahdistanz. Das letzte Anrennen der Cottbuser überstanden die Magdeburger aber unbeschadet.