Berlin (dpa/bb) – Margot Friedländer (1921-2025) überlebte den Holocaust und berichtete regelmäßig als Zeitzeugin aus ihrem Leben – mit einer Gedenktafel an der Skalitzer Straße 32 in Berlin-Kreuzberg soll nun an Friedländer und andere Jüdinnen und Juden erinnert werden, die dort in einer Wohnung während des Nationalsozialismus zwangsweise untergebracht wurden.

Der NS-Alltag in solchen Zwangswohnungen oder sogenannten Judenwohnungen war maßgeblich von Zwangsarbeit geprägt, heißt es vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Auch in der Skalitzer Straße 32 habe sich ein Lager für Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen befunden, das der im Hinterhof angesiedelten Metallwarenfabrik Sommerfeld gehörte. Mindestens 800 solcher Orte in Friedrichshain-Kreuzberg seien als Arbeits- und Unterbringungsstätten von Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern belegt.





«Margot Friedländers Botschaft ist eine Mahnung an uns alle: Seid Menschen. Schaut nicht weg. Steht füreinander ein», sagte Bezirksbürgermeisterin Clara Hermann (Grüne). Die Geschichte der Skalitzer Straße 32 führe vor Augen, dass Menschlichkeit unbedingt auch Haltung, Mut und Widerstand gegen Hass, Ausgrenzung und Entrechtung verlange. «Erinnern heißt, Verantwortung zu übernehmen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt.»

Friedländers Familie und weitere Juden wurde von der Zwangswohnung in der Skalitzer Straße aus verhaftet und nach Auschwitz gebracht und ermordet. Margot Friedländer entkam der Verhaftung und ging in den Untergrund. 1944 wurde sie gefasst und in das Konzentrationslager Theresienstadt gebracht. Sie überlebte und wanderte in die USA aus. 2009 kehrte sie nach Berlin zurück und engagierte sich bis zu ihrem Tod am 9. Mai 2025 als Zeitzeugin unter anderem an Schulen.