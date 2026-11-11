Fürstenberg (dpa/bb) – Das KZ Ravensbrück ist vielen Menschen vor allem als Frauenlager bekannt. Nun will sich die Gedenkstätte verstärkt dem Männerlager widmen. «In Ravensbrück, 80 Kilometer nördlich von Berlin gelegen, war das zentrale Frauen-Konzentrationslager im Deutschen Reich. Weniger bekannt ist das dort 1941 eingerichtete Männerlager», schrieb ein Sprecher der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten.

Konkret hat die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück eine neue Online-Ausstellung über das Männerlager freigeschaltet. Die Ausstellung mit dem Titel «Einige Baracken weiter. Das Männerlager im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück» sei auf Deutsch und Englisch verfügbar, erklärte der Sprecher. In der Ausstellung würden 30 Biografien gezeigt, «die exemplarisch für die fast 20.000 im KZ Ravensbrück und seinen Außenlagern inhaftierten Männer stehen».





Zudem beleuchtet die Ausstellung Themen wie «Lagerkomplex, Alltag im Lager, Transporte, Täterschaft, Selbstbehauptung und Widerstand, Zwangsarbeit sowie Erinnerung und Nachgeschichte». «Ein Zeitstrahl veranschaulicht die Entwicklung des Lagers von seinen Vorläufern als Aufbaukommando 1938 bis zur Befreiung im Mai 1945.»