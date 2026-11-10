Berlin (dpa/bb) – Durch propalästinensische Sticker sind in Berlin-Neukölln Poster einer Gedenkkampagne für Opfer der Judenverfolgung beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Sticker erst auf die Augen der, auf einer Litfaßsäule abgebildeten Personen geklebt und dann wieder abgerissen worden. Den Angaben zufolge bemerkte ein Mitarbeiter des Bezirksamtes Neukölln den Schaden am Montagmorgen in der Siegfriedstraße. Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.