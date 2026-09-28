Potsdam (dpa/bb) – Auf einem Villengrundstück in Potsdam ist eine Geburtstagsfeier außer Kontrolle geraten. Etwa 20 Personen war am Freitagabend zunächst der Zutritt verwehrt worden, bevor diese dann laut einer Polizeimitteilung aggressiv auftraten und am Zaun rüttelten. Zudem klauten Unbekannte aus der Gruppe den Autoschlüssel des 58-jährigen Hauseigentümers und fuhren einige Meter mit dessen Pkw.

Die Polizei fasste nach dem Eintreffen drei tatverdächtige Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren. Einer der 17-Jährigen gestand, den Autoschlüssel gestohlen und den Pkw gestartet zu haben, heißt es in der Polizeimitteilung weiter. Nachdem die Beamten mehrere Identitäten festgestellt und Personen durchsucht hatten, wurden die Jugendlichen demnach ihren Erziehungsberechtigten übergeben.



