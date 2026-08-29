Braunschweig (dpa) – Die Feierlichkeiten hielten noch lange nach Schlusspfiff bei den Spielern, Fans und Trainer von Hertha BSC an. Zwar hatten die Berliner nach dem 5:3-Erfolg bei Eintracht Braunschweig schon eine Ehrenrunde im Eintracht-Stadion gedreht, doch die mitgereisten 2.500 Anhänger wollten ihre Mannschaft einfach nicht gehen lassen, sodass die Profis noch einmal den Gang aus der Gang in die Kurve antraten und teilweise ihre Sportkleidung als Dankeschön für die Unterstützung ins Publikum warfen.

«Wenn wir intensiv spielen, sind die Jungs einfach gut. Die Entwicklung hat uns bestätigt und sie belohnen sich aktuell», sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl kurz vor seinem seit Mitternacht begonnenen 49. Geburtstag.





Nach mittlerweile 15 Abgängen – der Däne Gustav Christensen wurde am Freitag zum norwegischen Erstligisten Kristiansund BK mit optionaler Kaufpflicht ausgeliehen – haben Leitl und die Mannschaft den Verlust der Starspieler um Fabian Reese und Co. mit einem erstarktem Teamgedanken aufgefangen. «Das Allerwichtigste ist es, Fehler zu akzeptieren», sagte Leitl und ergänzte die Worte von Niklas Kolbe, der nach dem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim im letzten Heimspiel von weniger Egoismen gesprochen hatte.

Fehler werden akzeptiert

Und gerade der Verteidiger durfte sich bestätigt fühlen, nachdem er mit einem Fehler das 1:0 der Gastgeber durch Yann Sturm (10. Minute) begünstigt hatte. Denn auch nach dem 0:2 durch Kevin Ehlers (33.) brachen keine Existenzängste aus. «Ich hatte auch beim 0:2-Rückstand nicht das Gefühl, dass wir hektisch werden», sagte Mittelfeldspieler Paul Seguin, «das Wichtige ist in solchen Situationen, dass wir ruhig bleiben, als Team auftreten und das gemeinsam überstehen.»

Zugute kam den Berlinern, dass sie den Rückstand durch Jon Dagur Thorsteinsson (44.) und Josip Brekalo mit einem Traumtor aus 40 Metern noch vor dem Seitenwechsel kompensieren konnten. Nach dem Seitenwechsel zog Hertha in laut Leitl «20 fantastischen Minuten» mit einem Eigentor von Ehlers (53.) sowie Brekalos Doppelpack (69.) das Spiel auf ihre Seite, der eingewechselte Oluwaseun Adewumi sorgte für einen Nachschlag (87.), sodass das 3:5 durch Jan Urbich eine Minute später nicht mehr ins Gewicht fiel.

Neuzugang Pedersen begeistert

«Es war zu spüren, dass die ganze Mannschaft das Vertrauen und den Glauben hat», sagte Mads Pedersen, der Anfang der Woche vom FC Augsburg verpflichtet wurde und gleich den linken Verteidigerposten besetzt hatte. «Ich hatte in keinem Moment das Gefühl, dass wir nervös wären oder nicht zurückkommen würden.»

Leitl ließ den Feierlichkeiten nach dem Spiel freien Lauf, wollte die Emotionen aber auch noch ein wenig im Zaum halten: «Wir nehmen es ganz gerne mit, aber alles sehr demütig.» Doch der gebürtige Münchner wusste zugleich, dass es auch auf der Rückfahrt laut werden würde, wenn die Geisterstunde während der Fahrt erreicht werde. Grinsend sagte der frühere Profi: «Ich fahre jetzt mit den Jungs im Bus.»